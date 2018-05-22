Фестиваль «Экстрим ЭКСПО-2018» прошел в Тюмени

Завершили вечер «Экстрим ЭКСПО-2018» демонстрацией мастерства партнерского станта и акробатики. Тюменцы смогли увидеть акробатические упражнения и профессиональные прыжки в воздухе. Зрелищную акробатику большой аудитории тюменцев продемонстрировали профессиональные спортсмены из команд ТИУ и ТюМГУ. Стоит отметить, что фестиваль пройдет в областной столице в июне и июле, сообщает «Тюменская линия».