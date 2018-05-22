Фестиваль «Экстрим ЭКСПО-2018» прошел в Тюмени

Тюменец Павел Панарин занял первое место в дрифте. Участники соревнований прошли 600 метров в заносе на прокачанных автомобилях, где Павел показал лучший результат.
На тюменской площадке также состоялись бои по правилам ММА. Всего прошло семь боев. Поединки вошли в общую серию турниров Ambitions Fighting Championship. Первое место досталось Александру Штину из Талицы.
Тюменцы смогли увидеть экстрим на велосипедах в рамках дисциплины BMX Flatland. В соревновании участвовали победители и финалисты российских и мировых чемпионатов по BMX Flatland. Отборочный тур проводил Антон Коновальцев – абсолютный чемпион Тюменский области по ВМХ Flatland.
Завершили вечер «Экстрим ЭКСПО-2018» демонстрацией мастерства партнерского станта и акробатики. Тюменцы смогли увидеть акробатические упражнения и профессиональные прыжки в воздухе. Зрелищную акробатику большой аудитории тюменцев продемонстрировали профессиональные спортсмены из команд ТИУ и ТюМГУ. Стоит отметить, что фестиваль пройдет в областной столице в июне и июле, сообщает «Тюменская линия».