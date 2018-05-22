Эксперт: «В ближайшую неделю выгоднее всего купить валюту для летнего отпуска»

На 01.04.2018 г. активы банка насчитывают более 76 млрд рублей. 48 офисов ВУЗ-банка работают во всех субъектах УрФО – в городах Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. Отделения ВУЗ-банка представлены как в крупнейших городах региона, так и в городах с численностью жителей от 20 тысяч человек. ВУЗ-банк входит в ТОП-10 банков-лидеров по величине филиальной сети в Свердловской области.