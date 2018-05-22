Доходы Александра Моора за 2017 год практически не изменились

В собственности Александра Моора квартира, также он имеет в пользовании земельный участок, нежилое помещение и снегоход «Yamaha». Супруга первого лица города в 2017 году заработала 3,6 млн рублей, что существенно ниже предшествующего года ( в 2016 году она заработала более 27 млн рублей). В ее собственности имеется 2 земельных участка, нежилое помещение и автомобили: Porsch Cayenn S и BMW X5, сообщает «РБК Тюмень».