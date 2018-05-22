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Доходы Александра Моора за 2017 год практически не изменились

22 мая 2018, 19:33
Глава Администрации города Тюмени Александр Моор заработал за 2017 год 5,5 млн рублей, что на 5,4% больше, чем в 2016 году. Информация о доходах размещена на сайте муниципалитета.

В собственности Александра Моора квартира, также он имеет в пользовании земельный участок, нежилое помещение и снегоход «Yamaha». Супруга первого лица города в 2017 году заработала 3,6 млн рублей, что существенно ниже предшествующего года ( в 2016 году она заработала более 27 млн рублей). В ее собственности имеется 2 земельных участка, нежилое помещение и автомобили: Porsch Cayenn S и BMW X5, сообщает «РБК Тюмень».

Также известны доходы заместителей главы администрации, например, Ольга Векшина заработала 13,1 млн (+167% к показателям 2016 года)

Помимо этого, опубликованы данные о доходах Депутатов Тюменской областной думы за 2017 год. Лидирующее положение занимает Дмитрий Горицкий — председатель комитета Думы по бюджету, налогам и финансам, президент «Запсибкомбанка». За прошедший год он заработал 229,2 млн рублей. В 2016 году его доходы составили — 214,2 млн рублей.

Напомним, что Александр Моор является одним из кандидатов на пост губернатора Тюменской области. Ранее стало известно, что Владимир Якушев возглавит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

#Аналитика#Доходы#Администрация#Губернатор#Виктория Макарова
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