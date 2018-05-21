Внедорожник и легковой автомобиль сгорели ночью на улице Ямской в Тюмени

Напомним, что в Тюмени с начала года отмечается несколько случаев возгорания автомобилей. 1 мая на улице Республики, 216 в Тюмени загорелись автомобили Mazda и Nissan. На место происшествия прибыли пожарные МЧС и через 12 минут потушили автомобили. Также 13 марта сгорел автомобиль BMW. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводке.