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Внедорожник и легковой автомобиль сгорели ночью на улице Ямской в Тюмени

21 мая 2018, 11:03
Очевидцы сообщают, что на улице Ямской около 00:30 прогремел громкий взрыв и загорелся автомобиль «УАЗ Патриот». Огонь задел стоящий рядом автомобиль «Kia».

Очевидцы сообщают, что на улице Ямской в Тюмени около 00:30 прогремел громкий взрыв и загорелся автомобиль «УАЗ Патриот». Огонь задел стоящий рядом автомобиль «Kia».

В соцсетях тюменцы сообщают, что оба автомобиля серьезно пострадали. У внедорожника практически полностью выгорел моторный отсек. «Kia» пострадал меньше, но весь левый бок машины оплавился из-за высокой температуры.

О причинах произошедшего пока ничего не известно. В ходе инцидента пострадавших нет, сообщает паблик «Тюмень».

Напомним, что в Тюмени с начала года отмечается несколько случаев возгорания автомобилей. 1 мая на улице Республики, 216 в Тюмени загорелись автомобили Mazda и Nissan. На место происшествия прибыли пожарные МЧС и через 12 минут потушили автомобили. Также 13 марта сгорел автомобиль BMW. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводке.

#Новости#ЧП#Автомобили#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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