Внедорожник и легковой автомобиль сгорели ночью на улице Ямской в Тюмени

Очевидцы сообщают, что на улице Ямской в Тюмени около 00:30 прогремел громкий взрыв и загорелся автомобиль «УАЗ Патриот». Огонь задел стоящий рядом автомобиль «Kia».
В соцсетях тюменцы сообщают, что оба автомобиля серьезно пострадали. У внедорожника практически полностью выгорел моторный отсек. «Kia» пострадал меньше, но весь левый бок машины оплавился из-за высокой температуры.
О причинах произошедшего пока ничего не известно. В ходе инцидента пострадавших нет, сообщает паблик «Тюмень».
Напомним, что в Тюмени с начала года отмечается несколько случаев возгорания автомобилей. 1 мая на улице Республики, 216 в Тюмени загорелись автомобили Mazda и Nissan. На место происшествия прибыли пожарные МЧС и через 12 минут потушили автомобили. Также 13 марта сгорел автомобиль BMW. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводке.