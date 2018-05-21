В минувшие выходные в Тюменской области произошло 17 ДТП

В тот же день на пересечении улиц Барнаульской и Аккумуляторной в Тюмени водитель автобуса «МАЗ» сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил травму головы. Также в субботу на 12-м километре Ялуторовского тракта водитель «Жигулей» сбил двух молодых людей. В результате аварии пешеходы, мужчины 24-х и 29-ти лет, получили черепно-мозговые травмы и переломы конечностей. Также в этом ДТП травмы получили пассажиры отечественного автомобиля.