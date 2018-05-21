В минувшие выходные в Тюменской области произошло 17 ДТП

В прошедшие выходные (19-20 мая) в Тюменской области произошло 17 ДТП, 31 человек получили травмы различной тяжести, в том числе пятеро детей, один человек погиб.
В субботу, 19 мая, на Трактовой улице поселка Богандинский Тюменского района водитель автомобиля «Лада» сбил 16-летнего велосипедиста. Юный участник дорожного движения получил травму головы.
В тот же день на пересечении улиц Барнаульской и Аккумуляторной в Тюмени водитель автобуса «МАЗ» сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил травму головы. Также в субботу на 12-м километре Ялуторовского тракта водитель «Жигулей» сбил двух молодых людей. В результате аварии пешеходы, мужчины 24-х и 29-ти лет, получили черепно-мозговые травмы и переломы конечностей. Также в этом ДТП травмы получили пассажиры отечественного автомобиля.
В воскресенье, 20 мая, на на 48-м километре дороги Тюмень – Салаирка в Тюменском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль «УАЗ». 62-летний водитель отечественного внедорожника погиб на месте. На 24-м километре автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский произошло столкновение автомобилей «Ниссан Примера» и «БМВ Х3». В результате аварии водитель «Ниссана» получил перелом предплечья со смещением и рану лица, водитель «БМВ» – травмы головы и лица, пассажиры – ушибы лица и головы.
Также авария в этот день произошла на пересечении улицы Октябрьской и переулка Рощинский в городе Тобольск, где столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Лада Приора». В результате ДТП травмы получили пять человек.
Мотоциклист в селе Новая Заимка (Заводоуковского городского округа) 20 мая сбил двух пешеходов. В ДТП травмы получили как пешеходы, так и сам водитель мотоцикла. В этот же день в Тюмени на пересечении улиц Водопроводной и Володарского водитель автомобиля «Hyundai Solaris» сбил восьмилетнего велосипедиста. Также на Затюменской улице во временный дорожный знак въехал автомобиль «BMW X3». В этой аварии травму глаза получил шестилетний пассажир иномарки, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.