Тюменцы искупались на набережной используя мраморные перила нижнего яруса

Напомним, cтоимость билетов в тюменский аквапарк стала одной из самых обсуждаемых тем для жителей областной столицы — большая часть горожан пришла к выводу, что собственники «Аквамарина», переименованного в «ЛетоЛето», завысили тарифы. По мнению редакции NashGorod.ru стоимость билета в местный аквапарк выше чем в Москве и Питере ( от 1 700 до 2 200 рублей), а также Париже (около 2 500 рублей).