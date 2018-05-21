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Тюменцы искупались на набережной используя мраморные перила нижнего яруса

21 мая 2018, 15:34
Тюменцы 20 мая «открыли» купальный сезон на набережной областной столицы. Как сообщают очевидцы, молодой человек используя мраморные перила скатывался в подтопленный нижний ярус набережной и купался.

Инцидент вызвал множество обсуждений в соцсетях. Тюменцы отметили, что вода в этой части яруса мутная, а сам молодой человек похоже выпил перед купанием.

Между тем неожиданным были заявления горожан, что это своеобразный протест простив дорогих билетов в тюменский аквапарк, сообщает ng72.ru.

Напомним, cтоимость билетов в тюменский аквапарк стала одной из самых обсуждаемых тем для жителей областной столицы — большая часть горожан пришла к выводу, что собственники «Аквамарина», переименованного в «ЛетоЛето», завысили тарифы. По мнению редакции NashGorod.ru стоимость билета в местный аквапарк выше чем в Москве и Питере ( от 1 700 до 2 200 рублей), а также Париже (около 2 500 рублей).

#Аналитика#Места для купания#Александр Мязин
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