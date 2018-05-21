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Тюменцев приглашают бесплатно посетить фестиваль средневековой культуры

21 мая 2018, 08:33
Жители Тюмени получат прекрасную возможность прикоснуться к культуре Средних веков. 26 мая на площади Борцов революции пройдет ежегодный фестиваль «Рыцарская сага».

По словам одного из организаторов мероприятия, подобный фестиваль будет интересен зрителям, желающим получить более подробное представление о малознакомой эпохе.

Для участников фестиваля приготовлены различные мастер-классы, игры и танцевальные программы того времени, а также миниатюры в исполнении актеров исторического театра.

Один из мастер-классов научит всех желающих определять судьбу по рисунку на ладони. В качестве методического пособия педагоги используют трактат «Хиромантия», написанный еще в середине 15 века.

Подробную информацию о фестивале, тематике мастер-классов и фотоматериалы прошлых лет можно получить в сообществе «Рыцарская сага» социальной сети «Вконтакте».

Фото: сообщество «Рыцарская сага»

#Новости#Фестиваль Рыцарская сага#Сквер Борцов Революции#Историческая реконструкция#Алексей Колесов#Общество
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