Тюменцев приглашают бесплатно посетить фестиваль средневековой культуры

По словам одного из организаторов мероприятия, подобный фестиваль будет интересен зрителям, желающим получить более подробное представление о малознакомой эпохе.
Для участников фестиваля приготовлены различные мастер-классы, игры и танцевальные программы того времени, а также миниатюры в исполнении актеров исторического театра.
Один из мастер-классов научит всех желающих определять судьбу по рисунку на ладони. В качестве методического пособия педагоги используют трактат «Хиромантия», написанный еще в середине 15 века.
Подробную информацию о фестивале, тематике мастер-классов и фотоматериалы прошлых лет можно получить в сообществе «Рыцарская сага» социальной сети «Вконтакте».
Фото: сообщество «Рыцарская сага»