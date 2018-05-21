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Тюменские врачи спасли 57-летнего мужчину от переохлаждения

21 мая 2018, 19:31
Вечером 20 мая в Тюмени на одной из центральных улиц прохожий заметил лежащего на земле 57-летнего мужчину и сразу вызвал скорую помощь.

Вечером 20 мая в Тюмени на одной из центральных улиц прохожий заметил лежащего на земле 57-летнего мужчину и сразу вызвал скорую помощь.

«Пострадавший находится в сознании, только не может встать – отказали ноги», – сообщил очевидец диспетчеру.

Через 15 минут бригада скорой помощи уже была на месте и начала оказывать помощь. Как рассказал сам пациент, в течение нескольких дней он гулял по лесу босиком, ноги не раз промокали в холодной воде, что привело к переохлаждению.

У мужчины развилось локальное поражение нервной системы. В ОКБ №2 ему уже оказали необходимую медицинскую помощь, а также направили на амбулаторное лечение, но уже по месту жительства.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, всего за прошедшие выходные (с 19 по 20 мая) тюменские врачи оказали помощь 1414 жителям.

В стационары были доставлены 583 пациента.

419 вызовов переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы №19.

Врачи оперативного отдела провели 133 телефонные консультации по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

#Аналитика#Врачи#Здоровье#Мужчины#Виктория Макарова
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