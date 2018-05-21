Тюменские врачи спасли 57-летнего мужчину от переохлаждения

Вечером 20 мая в Тюмени на одной из центральных улиц прохожий заметил лежащего на земле 57-летнего мужчину и сразу вызвал скорую помощь.
«Пострадавший находится в сознании, только не может встать – отказали ноги», – сообщил очевидец диспетчеру.
Через 15 минут бригада скорой помощи уже была на месте и начала оказывать помощь. Как рассказал сам пациент, в течение нескольких дней он гулял по лесу босиком, ноги не раз промокали в холодной воде, что привело к переохлаждению.
У мужчины развилось локальное поражение нервной системы. В ОКБ №2 ему уже оказали необходимую медицинскую помощь, а также направили на амбулаторное лечение, но уже по месту жительства.
Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, всего за прошедшие выходные (с 19 по 20 мая) тюменские врачи оказали помощь 1414 жителям.
В стационары были доставлены 583 пациента.
419 вызовов переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы №19.
Врачи оперативного отдела провели 133 телефонные консультации по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.