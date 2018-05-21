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Сразу 16 тюменцев лишились своих автомобилей в результате рейда

21 мая 2018, 10:33
Сотрудники ДПС, совместно с ФССП Тюменской области провели автомобильный рейд по выявлению должников.

Подобный рейд проходит примерно раз в квартал. В каждом из них находятся должники, которым приходится выплачивать долги.

Последний раз проверка проходила 20 мая с 7:00 до 14:00, было остановлено 159 автомобилей. Всего приставы взыскали 289 000 рублей, также сотрудники ДПС выявили 80 нарушителей и постановили водителей заплатить 114 000 рублей штрафов за нарушение ППД. Большинство автолюбителей заплатили на месте, однако 16 автовладельцев на время лишились своих транспортных средств. Им придется заплатить все штрафы и долги, и только после этого они вернут автомобили.

Также участники рейда выявили и двух должников, которые не выплатили штраф по уголовным делам. Поскольку эти должники знали, что им могут заменить наказание, но ничего не сделали, приставы запросили в суде в отношении данных должников более строгое наказание, сообщает «Vsemetri.com» .

#Новости#Судебные приставы#ГИБДД#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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