Сразу 16 тюменцев лишились своих автомобилей в результате рейда

Последний раз проверка проходила 20 мая с 7:00 до 14:00, было остановлено 159 автомобилей. Всего приставы взыскали 289 000 рублей, также сотрудники ДПС выявили 80 нарушителей и постановили водителей заплатить 114 000 рублей штрафов за нарушение ППД. Большинство автолюбителей заплатили на месте, однако 16 автовладельцев на время лишились своих транспортных средств. Им придется заплатить все штрафы и долги, и только после этого они вернут автомобили.