Пострадавшей в ДТП тюменке требуется редкая группа крови

После серьезного ДТП, которое произошло в Тобольске Яне Тороповой требуется кровь 4 отрицательной группы. Посты о сборе начали появляються социальных сетях 21 мая, их автором является подруга пострадавшей Ксения Голошубина.
Авария произошла ночью с 20 на 21 мая. Девушка вместе с мужем и их маленьким ребенком возвращались домой в Тюмень из Тобольска. Как сообщает «Вслух.ру», другие члены семьи не пострадали, а весь удар пришелся на правую сторону автомобиля, где сидела Яна.
В результате аварии она потеряла 3 литра крови, на данный момент она нахдится в Областной больнице №3 в тяжелом состоянии.
Желающие сдать кровь для пострадавшей могут обратиться по адресу Красноармейская 4/1 (г. Тюмень).