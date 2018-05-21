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Пострадавшей в ДТП тюменке требуется редкая группа крови

21 мая 2018, 18:33
После серьезного ДТП, которое произошло в Тобольске Яне Тороповой требуется кровь 4 отрицательной группы. Посты о сборе крови появляются в группах появились 21 мая в социальных сетях, их автором является подруга пострадавшей Ксения Голошубина.

После серьезного ДТП, которое произошло в Тобольске Яне Тороповой требуется кровь 4 отрицательной группы. Посты о сборе начали появляються социальных сетях 21 мая, их автором является подруга пострадавшей Ксения Голошубина.

Авария произошла ночью с 20 на 21 мая. Девушка вместе с мужем и их маленьким ребенком возвращались домой в Тюмень из Тобольска. Как сообщает «Вслух.ру», другие члены семьи не пострадали, а весь удар пришелся на правую сторону автомобиля, где сидела Яна.

В результате аварии она потеряла 3 литра крови, на данный момент она нахдится в Областной больнице №3 в тяжелом состоянии.

Желающие сдать кровь для пострадавшей могут обратиться по адресу Красноармейская 4/1 (г. Тюмень).

#Аналитика#Кровь#Тобольск#Жертвы ДТП#Тюмень#Виктория Макарова
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