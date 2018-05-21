Пострадавшей в ДТП тюменке требуется редкая группа крови

Авария произошла ночью с 20 на 21 мая. Девушка вместе с мужем и их маленьким ребенком возвращались домой в Тюмень из Тобольска. Как сообщает «Вслух.ру», другие члены семьи не пострадали, а весь удар пришелся на правую сторону автомобиля, где сидела Яна.