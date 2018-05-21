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ООО «М. Видео Менеджмент» в Тюмени оштрафован за несоблюдение мер пожарной безопасности

21 мая 2018, 12:33
Прокуратура ЛАО Тюмени совместно с №11 ГУ МЧС провели проверку пожбезопасности ТЦ «Широтный». В ходе обследования выяснилось, что на втором этаже принадлежащему ООО «М. Видео Менеджмент» запоры на дверях эвакуационных выходов не открываются изнутри.

Прокуратура Ленинского АО Тюмени совместно с №11 ГУ МЧС провели проверку пожарной безопасности ТЦ «Широтный». В ходе обследования выяснилось, что на втором этаже принадлежащему ООО «М. Видео Менеджмент» запоры на дверях эвакуационных выходов не открываются изнутри. Также отсутствовали внутренние проверки противопожарного водопровода и другое.

В результате проверки в отношении организации возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ. На данный момент юридическое лицо оштрафовано на 150 000 рублей, а также вынесено предписание на устранение выявленных нарушений, сообщает прокуратура Тюменской области.

Напомним, что после трагедии 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово по всей стране проходят внеплановые проверки торговых центров. В Тюмени проверяющими выявлены несколько ТЦ с нарушениями пожарной безопасности. Собственники торговых площадей выплатили более 1 млн рублей штрафов, также выявлен один ТЦ «невидимка» и еще один ТЦ был закрыт.

#Новости#Проверки#Прокуратура Ленинского АО#Александр Мязин#Общество
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