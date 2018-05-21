ООО «М. Видео Менеджмент» в Тюмени оштрафован за несоблюдение мер пожарной безопасности

Напомним, что после трагедии 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово по всей стране проходят внеплановые проверки торговых центров. В Тюмени проверяющими выявлены несколько ТЦ с нарушениями пожарной безопасности. Собственники торговых площадей выплатили более 1 млн рублей штрафов, также выявлен один ТЦ «невидимка» и еще один ТЦ был закрыт.