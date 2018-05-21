Эксперты: за что борются фальшивые «зеленые»?

Как сообщает «Московский комсомолец», на круглом столе «Протестные экологические акции: кому выгодно?» политологи Сергей Михеев, Максим Жаров и Игорь Рябов выступили с докладом «Экозащита или эконападение: политические экологи в России и мире». Эксперты заявили, что нужно четко разграничить, когда действительно идет реальная борьба за окружающую среду, а когда речь идет о скрытом противодействии развитию инфраструктуры и производства. Авторы доклада уверены, что влиятельные силы на Западе используют активность различных общественных организаций (причем как глобальных, так и местечковых), оказывающих давление на промышленность и государственные институты развития с помощью инструментов экопротеста, фактически – в качестве элемента экономической конкуренции.