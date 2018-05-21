Эксперты: за что борются фальшивые «зеленые»?

За последнее десятилетие в России заморозили полсотни крупных промышленных проектов. Причиной стали протесты общественников и экологов. Эксперты говорят о том, что такие акции очень удобны для системной оппозиции: они помогают устранять конкурентов и подогревать негативные настроения в стране. Но способ борьбы с таким «эконападением» все же есть.
Как сообщает «Московский комсомолец», на круглом столе «Протестные экологические акции: кому выгодно?» политологи Сергей Михеев, Максим Жаров и Игорь Рябов выступили с докладом «Экозащита или эконападение: политические экологи в России и мире». Эксперты заявили, что нужно четко разграничить, когда действительно идет реальная борьба за окружающую среду, а когда речь идет о скрытом противодействии развитию инфраструктуры и производства. Авторы доклада уверены, что влиятельные силы на Западе используют активность различных общественных организаций (причем как глобальных, так и местечковых), оказывающих давление на промышленность и государственные институты развития с помощью инструментов экопротеста, фактически – в качестве элемента экономической конкуренции.
В докладе проанализированы методы действий так называемых «экополитиков». Один из самых простых способов мобилизации обывателя на участие в протестных акциях – обращение к проблемам угрозы жизни и здоровья человека, что заботит абсолютно любого.
Получается, что защита окружающей среды уже перестает быть делом первостепенной важности как для общества, так и для государства, становясь лишь прикрытием для пиара. Отметим, что под действие закона «Об иностранных агентах» уже попали 29 экологических организаций, основная цель которых вовсе не была связана с охраной окружающей среды.
Авторы доклада считают, что необходимо совершенствовать экологическое законодательство, чтобы не допустить подобные ангажированные протесты. Что касается возможного создания института общественных экологических инспекторов, как предлагает общественный совет при Росприроднадзоре, то, по мнению экспертов, он всего лишь даст пищу для роста числа правозащитников в экологической сфере, деятельность которых будет финансироваться за счет президентских грантов.