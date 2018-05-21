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Эксперты Яндекса, Вконтакте, Мозгобойни, 1С Битрикс научат жителей Урала инновационным подходам к бизнесу в интернете

21 мая 2018, 17:31
6-7 июня в Екатеринбурге пройдет бесплатная выставка и форум о продвижении бизнеса онлайн – «Уральская Интернет Неделя 2018». На ней соберутся более 80 экспертов, 50 компаний и 1600 участников.

6-7 июня в Екатеринбурге пройдет бесплатная выставка и форум о продвижении бизнеса онлайн – «Уральская Интернет Неделя 2018». На ней соберутся более 80 экспертов, 50 компаний и 1600 участников.

В первом квартале 2018 года произошло долгожданное событие: рынок рекламы в интернете обошел телевидение по объему инвестиций. Каждый день конкуренция за внимание потребителей в интернете усиливается. Как за счет инновационных решений выделиться на фоне тысяч предложений и эффективно построить продажи в онлайн?

Бизнес-школа Web2win, агентство digital-маркетинга TitanSoft и Exponorm приглашают всех, кто связан с ведением бизнеса в интернете на VII ежегодную выставку и форум «Уральскую Интернет Неделю 2018».

В течение двух дней пройдут 6 конференций и мастер-классы на темы:

  • Успешный старт бизнеса в интернете;
  • Продвижение в социальных сетях;
  • Инновации от онлайн-сервисов;
  • Поисковое продвижение, контекстная реклама;
  • Финансы и юридические тонкости;
  • Сокращение затрат, аналитика.

На выставке вы сможете послушать доклады представителей Яндекса, ВКонтакте, OFD.ru, 1С-Битрикс и других. Все участники выставки получат подарки от партнеров. Посмотреть полную программу выставки и зарегистрироваться можно на сайте.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Количество бесплатных мест ограничено. Мероприятие проходит при поддержке Екатеринбургского центра развития предпринимательства.

Кроме того, 8 июня в рамках Уральской Интернет Недели пройдет практический мастер-класс «Социальные сети для малого бизнеса». Его проведет Сергей Федюнин, основатель сообщества «Практика SMM», автор статей на Лайкни.ру и Websarafan, спикер «Сурового Питерского SMM» и других профильных конференций. На мастер-класс необходима отдельная регистрация.

6-7 июня, Екатеринбург, ул. Горького 4а

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