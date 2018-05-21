Эксперты Яндекса, Вконтакте, Мозгобойни, 1С Битрикс научат жителей Урала инновационным подходам к бизнесу в интернете

В первом квартале 2018 года произошло долгожданное событие: рынок рекламы в интернете обошел телевидение по объему инвестиций. Каждый день конкуренция за внимание потребителей в интернете усиливается. Как за счет инновационных решений выделиться на фоне тысяч предложений и эффективно построить продажи в онлайн?