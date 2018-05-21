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Директор тюменского предприятия не доплатил в бюджет 36 млн рублей

21 мая 2018, 12:03
В тюменском суде рассмотрят уголовное дело в отношении руководителя предприятия ООО «Базовое машиностроение». Правоохранительные органы подозревают мужчину в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В тюменском суде рассмотрят уголовное дело в отношении руководителя предприятия ООО «Базовое машиностроение». Правоохранительные органы подозревают мужчину в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следователей, глава фирмы занизил налоговую базу по НДС. Он передавал главному бухгалтеру подложные счета-фактуры и товарные накладные. Женщина, не зная о том, что бумаги фальшивые, отражала их в учете и в налоговых регистрах. Это позволило ООО «Базовое машиностроение» в периоды с 2013 по 2014 год уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль в сумме более 36 млн рублей. Обвиняемому грозит крупный штраф либо до 6 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Тюменской области.

Напомним, что в январе 2018 года прокуроры выявили у ООО «Базовое машиностроение» в период с 2012 по 2013 год недоплату НДС и налога на прибыль в сумме 23 млн рублей.

#Новости#НДС#Налоги#Александр Мязин#Происшествия
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