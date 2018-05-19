В Тюмени в результате пожара пострадал памятник архитектуры

Как сообщают «Аргументы и факты», в конце 19 века в этом здании находилась железнодорожная станция. В конце 70-х годов прошлого столетия этот объект перешел в государственный фонд памятников архитектуры.
В течение получаса пожарным удалось локализовать, а впоследствии и полностью ликвидировать возгорание. Важно отметить, что во время пожара никто не пострадал.
Жители города в социальных сетях активно обсуждают очередной пожар архитектурного памятника. Многие не верят, что возгорание возникло случайно.
«Скоро там будет стройка», - предполагает Марат К.
«Сгоревшее (здание) намного дешевле стоит выкупить», - соглашается Иван П.