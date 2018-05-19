nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени в результате пожара пострадал памятник архитектуры

19 мая 2018, 12:03
Возгорание в частном доме, который является памятником архитектуры, произошло утром 18 мая в Тюмени.

Как сообщают «Аргументы и факты», в конце 19 века в этом здании находилась железнодорожная станция. В конце 70-х годов прошлого столетия этот объект перешел в государственный фонд памятников архитектуры.

В течение получаса пожарным удалось локализовать, а впоследствии и полностью ликвидировать возгорание. Важно отметить, что во время пожара никто не пострадал.

Жители города в социальных сетях активно обсуждают очередной пожар архитектурного памятника. Многие не верят, что возгорание возникло случайно.

«Скоро там будет стройка», - предполагает Марат К.

«Сгоревшее (здание) намного дешевле стоит выкупить», - соглашается Иван П.

#Новости#Пожар#Памятники архитектуры#Алексей Колесов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25