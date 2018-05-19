В Тюмени пройдет выездное заседание миноритарных акционеров Сбербанка

В программе встречи выступление Председателя Комитета Антона Данилова-Данильяна, доклад исполнительного директора Центра макроэкономических исследований ПАО Сбербанк Николая Фролова «Об основных макроэкономических трендах», выступление старшего управляющего директора – главного аналитика ПАО Сбербанк Михаила Матовникова о результатах работы банковской системы в 2017 году. Исполнительный директор Центра по работе с инвесторами ПАО Сбербанк Екатерина Хромова расскажет о финансовых результатах Группы Сбербанк по МСФО за 1 квартал 2018 года.
Акционеры смогут напрямую задать интересующие вопросы о стратегии банка и перспективах его развития, высказать свои предложения руководителям Сбербанка.
В очном формате встреча пройдет в Тюмени по адресу: ул. Рижская, 61. Начало мероприятия в 15:00. Акционеры из других регионов смогут принять участие в формате видеоконференцсвязи. Необходима предварительная аккредитация по телефону: 8(3452) 592-061.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На территории Тюменской и Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов действует Западно-Сибирский банк Сбербанка. Его филиальная сеть насчитывает около 700 подразделений. Банк инвестирует во все отрасли, выступая стратегическим партнером в развитии бизнеса многих региональных предприятий, и активно участвует в реализации государственных экономических и социальных программ.