Школьники Тюмени и Швейцарии займутся реализацией совместных проектов

Один из перспективных проектов, который школьники планируют реализовать совместно – создание расходных материалов для 3D-принтера. Стоимость пластиковой нити составляет порядка полутора тысяч рублей, а потребность в ней достаточно высока. Поэтому собственное производство позволит экономить значительные средства. Немаловажным является и тот факт, что производство планируют наладить из вторичного сырья.