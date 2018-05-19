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Школьники Тюмени и Швейцарии займутся реализацией совместных проектов

19 мая 2018, 09:03
Образовательные учреждения Тюмени и Швейцарии будут сотрудничать в области культуры, экологии и астрономии. Соглашение о совместной реализации ряда проектов подписали руководители тюменской ФМШ и давосской гимназии.

Один из перспективных проектов, который школьники планируют реализовать совместно – создание расходных материалов для 3D-принтера. Стоимость пластиковой нити составляет порядка полутора тысяч рублей, а потребность в ней достаточно высока. Поэтому собственное производство позволит экономить значительные средства. Немаловажным является и тот факт, что производство планируют наладить из вторичного сырья.

Также в рамках сотрудничества школьники организуют культурный обмен между двумя странами. Так, в ответную поездку тюменцы возьмут с собой собрание сочинений Пушкина и сказку «Конек-Горбунок», переведенную на немецкий язык, сообщает «Регион-Тюмень».

#Новости#Физико-математическая школа#Школьники#Швейцария#Алексей Колесов#Общество
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