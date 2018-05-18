Житель Тюменской области облил свою дочь кипятком

В конце марта текущего года дело было рассмотрено Ишимским городским судом, который учел, что мужчина, обливший дочь кипятком, во время ссоры был сильно пьян, и вынес фигуранту обвинительное заключение приговорив его к лишению свободы сроком на один год, условно с испытательным сроком один год и три месяца.