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Житель Тюменской области облил свою дочь кипятком

18 мая 2018, 13:03
Спор жителя Ишимского района со своей дочерью закончился тем, что мужчина схватил электрический чайник и облил девочку кипятком. Инцидент произошел 20 января текущего года. Ребенок в результате действий своего отца получил термический ожог. Дело о причинении вреда средней тяжести дошло до суда.

Спор жителя Ишимского района со своей дочерью закончился тем, что мужчина схватил электрический чайник и облил девочку кипятком. Инцидент произошел 20 января текущего года. Ребенок в результате действий своего отца получил термический ожог. Дело о причинении вреда средней тяжести дошло до суда.

В конце марта текущего года дело было рассмотрено Ишимским городским судом, который учел, что мужчина, обливший дочь кипятком, во время ссоры был сильно пьян, и вынес фигуранту обвинительное заключение приговорив его к лишению свободы сроком на один год, условно с испытательным сроком один год и три месяца.

Также в ходе процесса было заявлено, что потерпевшая получила вред здоровью средней тяжести, не опасный для жизни человека и не повлекший последствия, сообщается на официальном сайте Ишимского городского суда Тюменской области.

#Новости#Ожоги#Ишимский район#Тюменская область#Наиль Каримов#Происшествия
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