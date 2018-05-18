В Тобольском районе во время эвакуации школьник сломал позвоночник

Помимо этого, женщина возмущена действиями педагогов непосредственно в тот день, когда ребенок получил повреждения позвоночника. Несмотря на то, что сын жаловался на сильные боли, сотрудники школы не придали его словам должного значения. А впоследствии даже пытались внушить ребенку, что в данном инциденте виноват он сам.