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В Тобольском районе во время эвакуации школьник сломал позвоночник

18 мая 2018, 09:43
Жительница Тобольского района, чей ребенок повредил позвоночник во время эвакуации из учебного заведения, требует привлечь к ответственности сотрудников школы.

Как сообщает «МегаТюмень», ребенок получил повреждения во время учебной эвакуации из здания: в школе сработала система оповещения о пожаре, и все ученики и сотрудники школы вышли на улицу. На пришкольной территории ребенок поскользнулся на льду и упал, получив переломы двух позвонков грудного отдела.

Мама пострадавшего обратилась в полицию, но после проведенной проверки сотрудники правоохранительных органов не обнаружили состава преступления и отказались возбуждать уголовное дело. Однако такой ответ не удовлетворил мать пострадавшего ребенка, она будет продолжать добиваться привлечения к ответственности сотрудников учебного заведения.

Помимо этого, женщина возмущена действиями педагогов непосредственно в тот день, когда ребенок получил повреждения позвоночника. Несмотря на то, что сын жаловался на сильные боли, сотрудники школы не придали его словам должного значения. А впоследствии даже пытались внушить ребенку, что в данном инциденте виноват он сам.

Добавим, что по рекомендации врачей пострадавшему в течение полугода прописан постельный режим.

#Новости#Школа#Травматизм#Тобольский район#Алексей Колесов#Происшествия
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