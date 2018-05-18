В Тобольском районе во время эвакуации школьник сломал позвоночник

Как сообщает «МегаТюмень», ребенок получил повреждения во время учебной эвакуации из здания: в школе сработала система оповещения о пожаре, и все ученики и сотрудники школы вышли на улицу. На пришкольной территории ребенок поскользнулся на льду и упал, получив переломы двух позвонков грудного отдела.
Мама пострадавшего обратилась в полицию, но после проведенной проверки сотрудники правоохранительных органов не обнаружили состава преступления и отказались возбуждать уголовное дело. Однако такой ответ не удовлетворил мать пострадавшего ребенка, она будет продолжать добиваться привлечения к ответственности сотрудников учебного заведения.
Помимо этого, женщина возмущена действиями педагогов непосредственно в тот день, когда ребенок получил повреждения позвоночника. Несмотря на то, что сын жаловался на сильные боли, сотрудники школы не придали его словам должного значения. А впоследствии даже пытались внушить ребенку, что в данном инциденте виноват он сам.
Добавим, что по рекомендации врачей пострадавшему в течение полугода прописан постельный режим.