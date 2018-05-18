Тюменский политолог сомневается в предстоящем переводе Якушева в Москву

В беседе с редакцией NashGorod.ru Александр Безделов пояснил, что первые публикации о переводе Якушева появились накануне, 17 мая, на сайте телеканала «Дождь». «Похожие новости появляются там не в первый раз. В 2016 году после отставки министра экономического развития Алексея Улюкаева "Дождь" так же пророчил тюменскому губернатору повышение, однако глава региона остался на своей должности», – пояснил он.
При этом Александр Безделов назвал и другой довод против версии о готовящемся назначении Владимира Якушева на правительственный пост – губернатор ранее открыто заявлял о готовности участвовать в выборах главы Тюменской области в 2019 году.
«Вероятность перевода Якушева в Москву – 50/50. Я отношусь к таким новостям скептически, но важно понимать, что ситуация порой развивается стремительно, и все может быть переиграно в последний момент», – добавил политолог.
В пресс-службе Губернатора оперативно ответили на обращение NashGorod.ru, однако от комментариев были вынуждены отказаться.