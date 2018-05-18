Тюменский политолог сомневается в предстоящем переводе Якушева в Москву

В беседе с редакцией NashGorod.ru Александр Безделов пояснил, что первые публикации о переводе Якушева появились накануне, 17 мая, на сайте телеканала «Дождь». «Похожие новости появляются там не в первый раз. В 2016 году после отставки министра экономического развития Алексея Улюкаева "Дождь" так же пророчил тюменскому губернатору повышение, однако глава региона остался на своей должности», – пояснил он.