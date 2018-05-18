Тюменский аэропорт «Рощино» отпраздновал полувековой юбилей

Глава региона поблагодарил сотрудников «Рощино» за вклад в развитие области и улучшение привлекательности региона для инвесторов и туристов. Коллективу компании была вручена почетная грамота, а также благодарность за личные заслуги перед фирмой.
Поздравить коллектив и вручить благодарственные грамоты также пришли главный федеральный инспектор Тюменской области Андрей Руцинский, спикер областной думы Сергей Корепанов и заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев.
Поздравил аэропорт «Рощино» с юбилеем и руководитель тюменского межрегионального территориального управления воздушного транспорта федерального агентства воздушного транспорта Петр Медведев.
В качестве подарка от генерального директора компании «Новапорт Холдинг» Сергея Рудакова коллективу компании был вручен сертификат на миллион рублей на оплату отдыха детей сотрудников аэропорта, который принял Игорь Лужбин, генеральный директор аэропорта «Рощино».
Сам Игорь Лужбин отметил заслуги ветеранов и действующих работников аэропорта. По его словам, высокие показатели и позитивные отклики пассажиров компании были бы невозможны без такого коллектива.