Тюменские экологи изучат влияние городской среды на формирование климата

Экологи ТюмГУ выяснят, как жизнедеятельность города изменяет температуру окружающей среды, к каким аспектам эти изменения привели, и как человек может использовать их для улучшения условий своего существования. Научное исследование планируют провести по данным разносезонных снимков, полученных со спутника «Landsat 8».
По словам координатора исследования Анны Петуховой, в настоящее время здания в городах потребляют порядка половины всей вырабатываемой электроэнергии, кроме того, асфальт и бетон также активно поглощают солнечную радиацию, а нерациональная планировка городского пространства и повышенные концентрации загрязнителей приводят к формированию так называемых тепловых островов.
Все это и многое другое сказывается на росте риска обострения климаточувствительных заболеваний у населения, а значит приводит к повышению затрат государства на здравоохранение. Подобное побуждает российских и иностранных ученых к исследованиям возрастающего влияния тепловых островов на уровень экономической и экологической безопасности населения городов.
Проект экологов ТюмГУ только начался, однако после его завершения по результатам ученые обещают разработать рекомендации для градостроительной сферы, направленные на снижение негативных эффектов тепловых островов, сообщает «Тюменская линия».