Тюменские экологи изучат влияние городской среды на формирование климата

Все это и многое другое сказывается на росте риска обострения климаточувствительных заболеваний у населения, а значит приводит к повышению затрат государства на здравоохранение. Подобное побуждает российских и иностранных ученых к исследованиям возрастающего влияния тепловых островов на уровень экономической и экологической безопасности населения городов.