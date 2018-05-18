Teletrade: мы честно выполняем обязательства

Рисковать своими деньгами никто не хочет. Большинству из нас деньги даются не так легко, чтобы разбрасываться ими. Но также понятно, что не бывает бизнеса с хорошим доходом да еще и без рисков. Поэтому все стараются минимизировать риски. Нашим клиентам, нацеленным на особо высокие прибыли, мы не устаем повторять: чем больше аппетит к прибыли, тем пропорционально выше будут риски.