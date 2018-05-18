Медведев выдвинул кандидатуру Дмитрия Кобылкина на пост главы Минприроды

Дмитрий Медведев рассказал, что в ближайшее время все будет исполнено, и в уже скором времени новых министров представят коллективам их министерств. «Это люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на других участках работы. Я согласен и подпишу сегодня же указ о назначениях», — подытожил Путин.