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Медведев выдвинул кандидатуру Дмитрия Кобылкина на пост главы Минприроды

18 мая 2018, 17:12
Президент России утвердил новый состав правительства, который был представлен премьер-министром Дмитрием Медведевым. В число кандидатов вошел и глава Ямала — Дмитрий Кобылкин. Свое предложение Дмитрий Медведев представил 18 мая 2018 года Владимиру Путину.

Президент России утвердил новый состав правительства, который был представлен премьер-министром Дмитрием Медведевым. В число кандидатов вошел и глава Ямала — Дмитрий Кобылкин. Свое предложение Дмитрий Медведев представил 18 мая 2018 года Владимиру Путину..

Новыми членами правительства станут главы Миннауки, Минвостокразвития и Минкавказа, Минсельхоза, Минстроя и Министерства цифрового развития. Также сменятся руководители МЧС, Минтранса и Минприроды, сообщает «РБК Тюмень».

Дмитрий Медведев рассказал, что в ближайшее время все будет исполнено, и в уже скором времени новых министров представят коллективам их министерств. «Это люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на других участках работы. Я согласен и подпишу сегодня же указ о назначениях», — подытожил Путин.

Список министров:

⚫ Министр иностранных дел — Сергей Лавров

⚫ Министр обороны — Сергей Шойгу

⚫ Министр финансов — Антон Силуанов

⚫ Министр экономического развития — Максим Орешкин

⚫ Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев

⚫ Министр юстиции — Александр Коновалов

⚫ Министр здравоохранения — Вероника Скворцова

⚫ Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев

⚫ Министр труда и соцзащиты — Максим Топилин

⚫ Министр культуры — Владимир Мединский

⚫ Министр спорта — Павел Колобков

⚫ Министр энергетики — Александр Новак

⚫Министр транспорта — Евгений Дитрих

⚫Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров

⚫Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев

⚫Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков

⚫Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин

⚫Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов

⚫Министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв

⚫Министерство образования поделили на два ведомства — Министерство просвещения, в ведении которого будут начальное и среднее образование, и Министерство науки и высшего образования. Первое возглавила бывшая глава Минобрнауки Ольга Васильева, а министром науки и высшего образования станет Михаил Котюков.

#Новости#Министерство финансов#Презентация#Премьер#Министерство спорта РФ#Министерство здравоохранения РФ#Виктория Макарова#Общество
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