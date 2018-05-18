Медведев выдвинул кандидатуру Дмитрия Кобылкина на пост главы Минприроды

Президент России утвердил новый состав правительства, который был представлен премьер-министром Дмитрием Медведевым. В число кандидатов вошел и глава Ямала — Дмитрий Кобылкин. Свое предложение Дмитрий Медведев представил 18 мая 2018 года Владимиру Путину..
Новыми членами правительства станут главы Миннауки, Минвостокразвития и Минкавказа, Минсельхоза, Минстроя и Министерства цифрового развития. Также сменятся руководители МЧС, Минтранса и Минприроды, сообщает «РБК Тюмень».
Дмитрий Медведев рассказал, что в ближайшее время все будет исполнено, и в уже скором времени новых министров представят коллективам их министерств. «Это люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на других участках работы. Я согласен и подпишу сегодня же указ о назначениях», — подытожил Путин.
Список министров:
⚫ Министр иностранных дел — Сергей Лавров
⚫ Министр обороны — Сергей Шойгу
⚫ Министр финансов — Антон Силуанов
⚫ Министр экономического развития — Максим Орешкин
⚫ Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
⚫ Министр юстиции — Александр Коновалов
⚫ Министр здравоохранения — Вероника Скворцова
⚫ Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев
⚫ Министр труда и соцзащиты — Максим Топилин
⚫ Министр культуры — Владимир Мединский
⚫ Министр спорта — Павел Колобков
⚫ Министр энергетики — Александр Новак
⚫Министр транспорта — Евгений Дитрих
⚫Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
⚫Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев
⚫Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков
⚫Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
⚫Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов
⚫Министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв
⚫Министерство образования поделили на два ведомства — Министерство просвещения, в ведении которого будут начальное и среднее образование, и Министерство науки и высшего образования. Первое возглавила бывшая глава Минобрнауки Ольга Васильева, а министром науки и высшего образования станет Михаил Котюков.