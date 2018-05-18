Максим Соколов может занять пост губернатора в одном из российских регионов

В утвержденный президентом России состав кабинета министров не вошли сразу несколько человек, занимавших соответствующие должности в прошлом правительстве. Среди тех, кого Дмитрий Медведев не выдвинул в качестве кандидатов в формируемое правительство, оказался и экс-министр транспорта.