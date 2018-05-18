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Максим Соколов может занять пост губернатора в одном из российских регионов

18 мая 2018, 21:39
Одним из возможных путей продолжения карьеры для бывшего министра транспорта Максима Соколова является должность губернатора, ставшая вакантной в ряде российских регионов.

В утвержденный президентом России состав кабинета министров не вошли сразу несколько человек, занимавших соответствующие должности в прошлом правительстве. Среди тех, кого Дмитрий Медведев не выдвинул в качестве кандидатов в формируемое правительство, оказался и экс-министр транспорта.

Как сообщают «Новые известия», высока вероятность назначения Соколова на должность губернатора Московской области либо градоначальника Северной столицы. Возможен также вариант, при котором бывший министр возглавит ЯНАО.

#Новости#Правительство РФ#Соколов#Губернатор#Алексей Колесов#Политика
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