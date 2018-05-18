Два торговых центра в Тюмени закрыты по решению суда

Помимо этого выяснилось, что собственник здания ООО «Корона» сдавал в аренду торговые помещения, не имея разрешения на ввод сооружения в эксплуатацию. На этом основании прокуратура направила иск в районный суд о приостановлении деятельности, а администрация города в судебном порядке пытается признать здание незаконной застройкой. Рассмотрение обоих исковых заявлений назначено на конец мая текущего года, до этого торговый объект не будет функционировать.
Подобные нарушения выявлены и в ТЦ «Европа», который расположен на этой же улице. Помимо нарушений пожарной безопасности, у проверяющих возникли вопросы и по самому факту функционирования здания. Согласно документам, на этом месте должно находиться временное сооружение, а не капитальное строение в три этажа. В течение 5 дней все арендаторы, эксплуатирующие торговые площади в здании, должны освободить помещение, сообщает «Регион-Тюмень».
Ранее портал NashGorod.ru сообщал о том, что прокуратура Калининского округа города Тюмени совместно с МЧС провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговом центре на улице Николая Чаплина в Тюмени.