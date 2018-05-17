Жители тюменского ЖК «Апрель» могут остаться без автобусов из-за своих же жалоб

«Маршрутка ходит каждые минут 7-10 – примерно такой промежуток. А зачем на водителей жаловаться? Разбирайтесь на месте с теми, кто просит остановиться или высадить нас поближе к дому? В чем проблема? Или как машины у подъездов оставлять, так это правильно, ведь от парковки так далеко идти, а маршрутка, которая на пол секунды останавливается – это катастрофа», – прокомментировала Кристина Ю.