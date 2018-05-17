Жители тюменского ЖК «Апрель» могут остаться без автобусов из-за своих же жалоб

Как рассказал один из жителей города, представившийся Андреем, несколько месяцев назад автобусы начали курсировать по периметру жилого комплекса и останавливаться на участках, где нет остановочных комплексов. Эта ситуация возмутила некоторых горожан, которые сняли видео, где автобус подбирает пассажира в неположенном месте. За такое нарушение, согласно статьи 11.33 КоАП РФ, водителю общественного транспорта был выписан штраф за нарушение ПДД.
Шоферы, вместе с тем, отнеслись к произошедшему с недоумением. «Вы молодцы, навели порядок и добились своего. Теперь никто не будет останавливаться вне остановки. А может, и вообще не будем заезжать к вам», – написал один из водителей общественного транспорта.
По словам Андрея, который разговаривал с перевозчиком напрямую, в настоящее время водители хотят обратиться к администрации с просьбой о сокращении маршрута. По мнению шоферов, маршрут является экономически невыгодным из-за «петли» вокруг микрорайона.
Красный и голубой цвета - движение автобуса по маршруту; фиолетовый цвет - место высадки и посадки пассажиров вне остановок.
Ранее водители автобуса №6 по просьбе пассажиров останавливались в районе 6 корпуса 45-го дома и около 2 корпуса 47-го дома. Теперь у «апрельских» жильцов осталось две остановки общественного транспорта, которые не будут нарушать законодательство РФ.
Первая из них – парковочная зона, расположенная на окраине ЖК, на которую заезжает единственный общественный транспорт - автобус №6. «Если кому-то нужно поехать в сторону Мельникайте, то он садится в автобус, передвигающийся «по голубой ветке», если из города - то «по красной ветке». Все остальные маршруты проходят через остановку на Федюнинского. В таком случае, нам приходится пройти около 700 метров через гаражный кооператив, который не имеет освещения», – сообщает Андрей.
«Раньше жильцы просили водителей высадить у «Магнита», потом водители сами начали спрашивать – нужна ли остановка. По идее, они у «Магнита» должны были без остановки передвигаться прямо по дороге, объехать ЖК по улице Бахарева и остановиться на большой парковке. И по пути мимо моего дома утром автобус подбирал пассажиров, если они не успевали до остановки дойти», – добавил он.
Тем временем в социальных сетях жители ЖК «Апрель» разделились на два лагеря.
«Маршрутка ходит каждые минут 7-10 – примерно такой промежуток. А зачем на водителей жаловаться? Разбирайтесь на месте с теми, кто просит остановиться или высадить нас поближе к дому? В чем проблема? Или как машины у подъездов оставлять, так это правильно, ведь от парковки так далеко идти, а маршрутка, которая на пол секунды останавливается – это катастрофа», – прокомментировала Кристина Ю.
«Когда водитель высаживает людей на остановке, они в безопасности, т.к. здесь не ездит транспорт. У пассажиров есть возможность оглядеться, дойти до пешеходного перехода и опять же безопасно продолжить свой путь. А когда высаживают вот так, люди подвергаются опасности попасть под проезжающий транспорт», – ответила Ольга З.