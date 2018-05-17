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Воры разбили стекло и украли «все» из машины тюменца

17 мая 2018, 09:03
Житель Тюмени стал жертвой автомобильных воров. Ночью у припаркованной в районе Мыса «десятки» неизвестные разбили окно и похитили деньги.

При этом внимание горожан привлек не сам факт кражи, а то, как об этом написал в социальных сетях пострадавший автолюбитель, сообщивший, что украли «все». Подобный пост вызвал как сочувствие со стороны пользователей, так и дал повод поиронизировать на тему «всего», что могло находиться в салоне.

Еще одним поводом для шуток стала информация о подобной краже из салона «желтого автобуса», которая, по словам подписчиков, произошла в районе ММС.

Как сообщает «Наша газета», официальное подтверждение получил лишь случай кражи из легкового автомобиля. Также корреспонденты издания со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу Тюмени опровергли слухи о том, что автомобильными кражами занимается банда из Кургана.

Ранее портал NashGorod.ru сообщал о том, что в районе Лесобазы вандалы повредили несколько припаркованных автомобилей.

#Новости#Парковка#Кража#Автомобили#Алексей Колесов#Общество
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