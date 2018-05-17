Воры разбили стекло и украли «все» из машины тюменца

При этом внимание горожан привлек не сам факт кражи, а то, как об этом написал в социальных сетях пострадавший автолюбитель, сообщивший, что украли «все». Подобный пост вызвал как сочувствие со стороны пользователей, так и дал повод поиронизировать на тему «всего», что могло находиться в салоне.