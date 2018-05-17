Воры разбили стекло и украли «все» из машины тюменца

При этом внимание горожан привлек не сам факт кражи, а то, как об этом написал в социальных сетях пострадавший автолюбитель, сообщивший, что украли «все». Подобный пост вызвал как сочувствие со стороны пользователей, так и дал повод поиронизировать на тему «всего», что могло находиться в салоне.
Еще одним поводом для шуток стала информация о подобной краже из салона «желтого автобуса», которая, по словам подписчиков, произошла в районе ММС.
Как сообщает «Наша газета», официальное подтверждение получил лишь случай кражи из легкового автомобиля. Также корреспонденты издания со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу Тюмени опровергли слухи о том, что автомобильными кражами занимается банда из Кургана.
Ранее портал NashGorod.ru сообщал о том, что в районе Лесобазы вандалы повредили несколько припаркованных автомобилей.