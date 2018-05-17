В «Одноклассниках» начался флешмоб в поддержку сборной России по футболу на ЧМ-2018

Футболист «Локомотива» Артем Шпинев запустил в «Одноклассниках» флешмоб в поддержку сборной России по футболу #ЧеканьЗаНаших. Спортсмен призывает всех пользователей соцсети принять в нем участие. Для этого нужно начеканить футбольный мяч несколько раз, снять это на видео и загрузить в социальную сеть с хештегом #ЧеканьЗаНаших.