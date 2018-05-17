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В «Одноклассниках» начался флешмоб в поддержку сборной России по футболу на ЧМ-2018

17 мая 2018, 16:00
Футболист «Локомотива» Артем Шпинев запустил в «Одноклассниках» флешмоб в поддержку сборной России по футболу #ЧеканьЗаНаших. Спортсмен призывает всех пользователей соцсети принять в нем участие. Для этого нужно начеканить футбольный мяч несколько раз, снять это на видео и загрузить в социальную сеть с хештегом #ЧеканьЗаНаших.

Футболист «Локомотива» Артем Шпинев запустил в «Одноклассниках» флешмоб в поддержку сборной России по футболу #ЧеканьЗаНаших. Спортсмен призывает всех пользователей соцсети принять в нем участие. Для этого нужно начеканить футбольный мяч несколько раз, снять это на видео и загрузить в социальную сеть с хештегом #ЧеканьЗаНаших.

Онлайн-акцию поддержал и Российский футбольный союз, после чего к флешмобу начали присоединяться и знаменитости. Среди них: Михаил Галустян, Александр Ревва, певица Полина Гагарина, артисты лейбла Black Star Мот и Natan, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, футболистка Ксения Коваленко и многие другие, сообщает пресс-служба социальной сети «Одноклассники».

Напомним, 21 по счету чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Российская Федерация первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой подобного спортивного мероприятия.

#Новости#ЧМ-2018#Одноклассники#Флешмоб#Футбол#Наиль Каримов#Общество
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