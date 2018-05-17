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Тюменский студент отправится в путешествие вместе с Федором Конюховым

17 мая 2018, 10:03
Тюменского школьника, который набрал по результатам ЕГЭ сто баллов отправят в в экспедицию «Крымская кругосветка» вместе с Федором Конюховым. В течении двух недель он будет вести морское исследование и подводную археологическую разведку. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Тюменского школьника, который набрал по результатам ЕГЭ сто баллов отправят в в экспедицию «Крымская кругосветка» вместе с Федором Конюховым. В течении двух недель он будет вести морское исследование и подводную археологическую разведку. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

По итогам прошлогоднего ЕГЭ тюменский школьник Иван Миляев получил сто баллов и без затруднений поступил в университет на географа. В связи с чем его пригласили на встречу с Федором Конюховым, а уже потом знаменитый путешественник пригласил молодого географа в «Кымскую кругосветку». Как сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области, эту встречу путешественник обещал всем школьникам, которые успешно справятся с экзаменом по географии, его видеообращение демонстрировали во всех школах России перед экзаменом.

Как рассказывает молодой человек в путешествие он возьмет с собой пару тетрадей, фотоаппарат и учебники. По приезду из путешествия Ивана ждет летняя сессия.Он мечтает всерьез заниматься этой наукой.

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