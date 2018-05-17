Тюменский студент отправится в путешествие вместе с Федором Конюховым

По итогам прошлогоднего ЕГЭ тюменский школьник Иван Миляев получил сто баллов и без затруднений поступил в университет на географа. В связи с чем его пригласили на встречу с Федором Конюховым, а уже потом знаменитый путешественник пригласил молодого географа в «Кымскую кругосветку». Как сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области, эту встречу путешественник обещал всем школьникам, которые успешно справятся с экзаменом по географии, его видеообращение демонстрировали во всех школах России перед экзаменом.