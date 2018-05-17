Тюменский студент отправится в путешествие вместе с Федором Конюховым

Тюменского школьника, который набрал по результатам ЕГЭ сто баллов отправят в в экспедицию «Крымская кругосветка» вместе с Федором Конюховым. В течении двух недель он будет вести морское исследование и подводную археологическую разведку. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
По итогам прошлогоднего ЕГЭ тюменский школьник Иван Миляев получил сто баллов и без затруднений поступил в университет на географа. В связи с чем его пригласили на встречу с Федором Конюховым, а уже потом знаменитый путешественник пригласил молодого географа в «Кымскую кругосветку». Как сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области, эту встречу путешественник обещал всем школьникам, которые успешно справятся с экзаменом по географии, его видеообращение демонстрировали во всех школах России перед экзаменом.
Как рассказывает молодой человек в путешествие он возьмет с собой пару тетрадей, фотоаппарат и учебники. По приезду из путешествия Ивана ждет летняя сессия.Он мечтает всерьез заниматься этой наукой.