Траспортные полицейские предотвратили незаконную добычу рыбы в Тобольске

Факт незаконной добычи водных биоресурсов был выявлен в ходе проведения рейда, сообщает пресс-служба Тюменского Линейного отдела МВД России на транспорте и добавляет, что вся рыба, пойманная браконьером, находилась в живом виде, позднее весь улов был выпущен в естественную среду обитания, а на правонарушителя составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».