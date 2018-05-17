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Траспортные полицейские предотвратили незаконную добычу рыбы в Тобольске

17 мая 2018, 14:33
В Тобольске выявили браконьера. Мужчина, 1963 года рождения, занимался незаконной добычей рыбы на реке Иртыш. В общей сложности сотрудниками Тобольского линейного отделения полиции удалось обнаружить у злоумышленника 26 особей рыб – один судак и 25 стерлядей.

В Тобольске выявили браконьера. Мужчина, 1963 года рождения, занимался незаконной добычей рыбы на реке Иртыш. В общей сложности сотрудниками Тобольского линейного отделения полиции удалось обнаружить у злоумышленника 26 особей рыб – один судак и 25 стерлядей.

Факт незаконной добычи водных биоресурсов был выявлен в ходе проведения рейда, сообщает пресс-служба Тюменского Линейного отдела МВД России на транспорте и добавляет, что вся рыба, пойманная браконьером, находилась в живом виде, позднее весь улов был выпущен в естественную среду обитания, а на правонарушителя составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

#Новости#Браконьеры#Тобольск#Наиль Каримов#Происшествия
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