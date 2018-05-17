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Новый многофункциональный жилой квартал появится в Ростове-на-Дону

17 мая 2018, 22:34
Проект многофункционального жилого комплекса представил застройщик в Ростове-на-Дону, новый квартал появится на бульваре Комарова, сообщает RostovGazeta со ссылкой на мэрию города.
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Основная задача проектировщиков состояла в том, чтобы максимально сохранить нетронутой существующую инфраструктуру и окружающие скверы на бульваре Комарова, сказано в информации. Кроме того, проект подготовлен в соответствии с архитектурным обликом района.

Жилой комплекс рассчитан на 442 квартиры суммарной площадью 18,8 тысячи квадратных метров. В зданиях запроектированы коммерческие помещения и двухуровневая парковка на 576 автомобилей.

В помещениях на первом этаже комплекса расположится детский сад. Детская площадка разместится на крыше здания. Предусмотрены прогулочные и зоны отдыха внутри квартала.

Для соблюдения архитектурного облика микрорайона в проекте включены работы по благоустройству бульвара от улиц Добровольского до проспекта Космонавтов. Здесь также планируют высадить 380 новых деревьев.

#Новости#Жилой комплекс#Ростов-на-Дону#Регионы#Алексей Колесов#В мире
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