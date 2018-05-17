Новый многофункциональный жилой квартал появится в Ростове-на-Дону

Основная задача проектировщиков состояла в том, чтобы максимально сохранить нетронутой существующую инфраструктуру и окружающие скверы на бульваре Комарова, сказано в информации. Кроме того, проект подготовлен в соответствии с архитектурным обликом района.
Жилой комплекс рассчитан на 442 квартиры суммарной площадью 18,8 тысячи квадратных метров. В зданиях запроектированы коммерческие помещения и двухуровневая парковка на 576 автомобилей.
В помещениях на первом этаже комплекса расположится детский сад. Детская площадка разместится на крыше здания. Предусмотрены прогулочные и зоны отдыха внутри квартала.
Для соблюдения архитектурного облика микрорайона в проекте включены работы по благоустройству бульвара от улиц Добровольского до проспекта Космонавтов. Здесь также планируют высадить 380 новых деревьев.