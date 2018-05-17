Новые эвакуаторы помогут в решении проблемы пробок в Ростове

За счет организации работы эвакуаторов, а также развития сети парковок и усовершенствования работы общественного транспорта, власти Ростова надеются решить проблему городских пробок. Нередко причиной автомобильных заторов становятся припаркованные вторым и даже третьим рядом машины. Процедура эвакуации связана со множеством неудобств и определенными финансовыми затратами. Все это сделано для того, чтобы водители стали более дисциплинированными.