Новые эвакуаторы помогут в решении проблемы пробок в Ростове

Эвакуаторы нужны для того, чтобы организовать проезд клиентских групп в ходе мирового первенства по футболу по маршрутам следования, а также для решения проблемы городских заторов. Глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев поручил ускорить работу в этом направлении.
За счет организации работы эвакуаторов, а также развития сети парковок и усовершенствования работы общественного транспорта, власти Ростова надеются решить проблему городских пробок. Нередко причиной автомобильных заторов становятся припаркованные вторым и даже третьим рядом машины. Процедура эвакуации связана со множеством неудобств и определенными финансовыми затратами. Все это сделано для того, чтобы водители стали более дисциплинированными.
При этом после завершения Чемпионата мира эвакуаторы продолжат работать в южной столице.