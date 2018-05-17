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Новые эвакуаторы помогут в решении проблемы пробок в Ростове

17 мая 2018, 20:24
В Ростове-на-Дону планируется закупить 14 новых эвакуаторов для борьбы с нарушителями правил парковки и избавления города от пробок во время Чемпионата мира по футболу, сообщает RostovGazeta.
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Эвакуаторы нужны для того, чтобы организовать проезд клиентских групп в ходе мирового первенства по футболу по маршрутам следования, а также для решения проблемы городских заторов. Глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев поручил ускорить работу в этом направлении.

За счет организации работы эвакуаторов, а также развития сети парковок и усовершенствования работы общественного транспорта, власти Ростова надеются решить проблему городских пробок. Нередко причиной автомобильных заторов становятся припаркованные вторым и даже третьим рядом машины. Процедура эвакуации связана со множеством неудобств и определенными финансовыми затратами. Все это сделано для того, чтобы водители стали более дисциплинированными.

При этом после завершения Чемпионата мира эвакуаторы продолжат работать в южной столице.

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