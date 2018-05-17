Нетрезвый водитель устроил ДТП и пнул в пах инспектора ГИБДД

Молодой человек стал вести себя агрессивно, размахивал руками и ругался,. На него надели наручники, но и это не помогло. Он начал кричать и внезапно ударил в пах одного из сотрудников ГИБДД. Удар был достаточно сильным и полицейский упал на дорогу.