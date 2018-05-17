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Нетрезвый водитель устроил ДТП и пнул в пах инспектора ГИБДД

17 мая 2018, 11:58
Вечером, 16 мая на улице Максима Горького был задержан пьяный водитель пнувший в пах сотрудника ГИБДД. По словам очевидцев, мужчина, находившийся за рулем «Mercedes, не смог соблюсти безопасную дистанцию движения и совершил ДТП с автомобилем Toyota.

Через некоторое время прибыли сотрудники ГИБДД для оформления ДТП. В ходе установления виновников выяснилось, что водитель «Mercedes» был пьян. Более того ранее его уже лишали прав.

Молодой человек стал вести себя агрессивно, размахивал руками и ругался,. На него надели наручники, но и это не помогло. Он начал кричать и внезапно ударил в пах одного из сотрудников ГИБДД. Удар был достаточно сильным и полицейский упал на дорогу.

На данный момент злоумышленнику грозит уголовная ответственность, за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Также следователям переданы материалы по факту нападения на сотрудника ГИБДД, сообщает Tumix.ru.

#Новости#Нападение#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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