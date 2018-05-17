Гранд-финал Кубка России по компьютерному спорту могут провести в Тюмени

Тюмень с высокой долей вероятности примет Гранд-финал Кубка России по компьютерному спорту в 2018 году. Об этом во время пресс-конференции, которая прошла в областном центре 16 мая, заявил председатель Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Среди основных критериев, которые выгодно отличают Тюмень, Смит выделил большой зрительский интерес к мероприятиям подобного рода. Отдельно он отметил тот факт, что несмотря на стабильно высокую аудиторию в сети Интернет, для организаторов очень важным является количество зрителей, которые наблюдают соревнования вживую.
По уровню организации подобных мероприятий председатель ФКС сравнил Тюмень с такими городами, как Казань и Санкт-Петербург. Другим немаловажным фактором он назвал заинтересованность и поддержку со стороны региональных властей.
В настоящее время организаторы занимаются выбором потенциальной площадки для проведения соревнований, сообщает «Тюменская область сегодня».