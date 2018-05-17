Гранд-финал Кубка России по компьютерному спорту могут провести в Тюмени

Тюмень с высокой долей вероятности примет Гранд-финал Кубка России по компьютерному спорту в 2018 году. Об этом во время пресс-конференции, которая прошла в областном центре 16 мая, заявил председатель Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

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