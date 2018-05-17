nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Гранд-финал Кубка России по компьютерному спорту могут провести в Тюмени

17 мая 2018, 08:03
Тюмень с высокой долей вероятности примет Гранд-финал Кубка России по компьютерному спорту в 2018 году. Об этом во время пресс-конференции, которая прошла в областном центре 16 мая, заявил председатель Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Сюжет
Тюмень

Тюмень с высокой долей вероятности примет Гранд-финал Кубка России по компьютерному спорту в 2018 году. Об этом во время пресс-конференции, которая прошла в областном центре 16 мая, заявил председатель Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Среди основных критериев, которые выгодно отличают Тюмень, Смит выделил большой зрительский интерес к мероприятиям подобного рода. Отдельно он отметил тот факт, что несмотря на стабильно высокую аудиторию в сети Интернет, для организаторов очень важным является количество зрителей, которые наблюдают соревнования вживую.

По уровню организации подобных мероприятий председатель ФКС сравнил Тюмень с такими городами, как Казань и Санкт-Петербург. Другим немаловажным фактором он назвал заинтересованность и поддержку со стороны региональных властей.

В настоящее время организаторы занимаются выбором потенциальной площадки для проведения соревнований, сообщает «Тюменская область сегодня».

#Новости#Киберспорт#Кубок России#Тюмень#Алексей Колесов#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25