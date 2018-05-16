В Тюменской области вступили в силу ограничения рыбной ловли на озерах

Тюменским рыбакам запретили ловить рыбу в озерах, данное ограничение продлится до 15 июня. Впрочем, любителям подобного хобби в ближайшее время можно будет выйти на реку, где запрет на вылов рыбы заканчивается 20 мая.