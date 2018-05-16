В Тюменской области вступили в силу ограничения рыбной ловли на озерах

Тюменским рыбакам запретили ловить рыбу в озерах, данное ограничение продлится до 15 июня. Впрочем, любителям подобного хобби в ближайшее время можно будет выйти на реку, где запрет на вылов рыбы заканчивается 20 мая.
Только с начала текущего года в Тюменской области было зафиксировано порядка 70 нарушений правил рыбной ловли, также правоохранители изъяли у рыбаков более 30 килограммов язя, карася, щуки и окуня.
Напомним, по действующему законодательству за незаконный лов рыбы полагается штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Кроме того, правила рыболовства были дополнены нормой, запрещающей гражданам вылов в границах участков без согласия рыбоводных хозяйств.
До окончания запрета на вылов рыбы в озерах и реках, ловить можно только с берега, используя при этом удочки или спиннинги, сообщает «Вслух.Ру».