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В Тобольске пассажиры автобуса получили тяжелые травмы из-за пешеходов

16 мая 2018, 14:33
В воскресенье, 13 мая, на Комсомольском проспекте Тобольска произошло ДТП с участием автобуса. Здесь на дорогу неожиданно для водителя общественного транспорта выбежали люди. 38-летняя женщина, управлявшая автобусом, экстренно затормозила, в результате чего в салоне упали пассажиры.

В Воскресенье, 13 мая, на Комсомольском проспекте Тобольска произошло ДТП с участием автобуса. Здесь на дорогу неожиданно для водителя общественного транспорта выбежали люди. 38-летняя женщина, управлявшая автобусом, экстренно затормозила, в результате чего в салоне упали пассажиры.

В результате ЧП пострадали пассажирки автобуса. Одна из которых получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей лба и сотрясение мозга, сообщает «АиФ Тюмень».

Причины и все обстоятельства произошедшего еще выясняются, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области и добавляет, что женщина управлявшая автобусом имеет стаж вождения один год.

#Новости#Тобольск#Жертвы ДТП#Наиль Каримов#Происшествия
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