В Тобольске пассажиры автобуса получили тяжелые травмы из-за пешеходов

В воскресенье, 13 мая, на Комсомольском проспекте Тобольска произошло ДТП с участием автобуса. Здесь на дорогу неожиданно для водителя общественного транспорта выбежали люди. 38-летняя женщина, управлявшая автобусом, экстренно затормозила, в результате чего в салоне упали пассажиры.

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