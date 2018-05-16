В Тобольске пассажиры автобуса получили тяжелые травмы из-за пешеходов

В Воскресенье, 13 мая, на Комсомольском проспекте Тобольска произошло ДТП с участием автобуса. Здесь на дорогу неожиданно для водителя общественного транспорта выбежали люди. 38-летняя женщина, управлявшая автобусом, экстренно затормозила, в результате чего в салоне упали пассажиры.
В результате ЧП пострадали пассажирки автобуса. Одна из которых получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей лба и сотрясение мозга, сообщает «АиФ Тюмень».
Причины и все обстоятельства произошедшего еще выясняются, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области и добавляет, что женщина управлявшая автобусом имеет стаж вождения один год.