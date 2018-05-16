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УК пугают тюменцев ранним окончанием отопительного сезона

16 мая 2018, 07:01
Жители Тюмени в социальных сетях делятся фотографиями объявлений, которые появились во многих подъездах. Из текста объявления следует, что управляющие компании планируют начать опрессовку систем отопления в третьей декаде мая.

При этом горожан пугает не сам факт технического обслуживания тепломагистралей, а то, что начало работ по опрессовке означает окончание отопительного сезона. Однако погода, установившаяся в Тюмени этой весной, не обещает высокой температуры воздуха.

Как сообщает «Наша газета», решение об окончании отопительного сезона принимает администрация города. Только после официальной публикации распоряжения управляющие компании начнут отключать городские квартиры от теплоснабжения.

Поэтому горожане могут не опасаться. Отопительный сезон завершится только после того, как среднесуточная температура воздуха будет составлять 8 градусов выше нуля. А появившиеся объявления – ни что иное, как проявление не совсем разумной инициативы управляющих компаний.

#Новости#Отопительный сезон#Управляющие компании#Алексей Колесов#Общество
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