УК пугают тюменцев ранним окончанием отопительного сезона

Поэтому горожане могут не опасаться. Отопительный сезон завершится только после того, как среднесуточная температура воздуха будет составлять 8 градусов выше нуля. А появившиеся объявления – ни что иное, как проявление не совсем разумной инициативы управляющих компаний.