Три способа лечения геморроя в Тюмени

Как понять, что у вас геморрой и нужно срочно идти к врачу? Почему крайне важно для здоровья, и даже жизни, проходить обследование у проктолога? Какие способы лечения геморроя существуют сегодня? На эти и другие злободневные вопросы интернет-порталу Nashgorod.ru ответил доктор медицинских наук, профессор, хирург высшей категории, колопроктолог клиники «Наноэстетик» Николай Алексеевич Бородин.
– Николай Алексеевич, часто ли к вам обращаются тюменцы с подозрениями на геморрой? Насколько серьёзна эта проблема сегодня?
– Вообще-то 40% населения имеет те или иные проблемы с геморроидальными узлами, как расплату за прямохождение, образ жизни и ту пищу, что мы едим. Всё это отражается на прямой кишке. И со специфическими симптомами обращаются очень часто. Бывает, что люди жалуются на геморрой, а их надо проверить на злокачественные образования. Увы, идут к врачам не все: одни стесняются, другим неудобно. Хотя, в последнее время народ стал смелее, и люди легче преодолевают комплексы.
– Как определить, что у человека начинает развиваться геморрой? Расскажите, пожалуйста, о симптомах этого заболевания.
– Увы, многие не понимают, что такое геморрой. С латыни название болезни переводится как «истечение кровью». В прямой кишке есть ткань, которая называется «кавернозная» и вся пронизана большим количеством сосудов. При нарушении оттока крови от прямой кишки эта ткань начинает сильно разрастаться и увеличивается в размерах. В один день человек неожиданно может обнаружить у себя крупные геморроидальные узлы. Но у человека вначале нет болевых ощущений. Пациенты начинают обращаться к нам позже по двум причинам: из-за кровотечения, когда во время посещения туалета видят кровь. Другой вариант - это острое воспаление геморроидальных узлов, когда узлы резко увеличиваются в размерах, становятся болезненными, багрового цвета. Основная причина этого осложнения - прием алкоголя, острой пищи и значительная физическая нагрузка. Человеку больно не только сидеть, а вообще в любой момент времени, и тогда люди уже идут к врачу. Но кровотечения бывают не только из-за геморроя – при обследовании у человека могут найти и раковую опухоль прямой кишки. Поэтому обращаться к врачу лучше своевременно.
– Существуют ли способы профилактики геморроя?
– Очень часто люди связывают возникновение геморроя с длительным сидением на месте, что во времена тотальной компьютеризации происходит повсеместно. Но основная причина заболевания – это запоры и застойные явления в области таза. Плохой отток крови перегружает геморроидальные узлы, они начинают увеличиваться в размерах и не помещаются в заднем проходе. К таким последствиям может привести тяжелый физический труд и интенсивные занятия спортом. Поэтому для профилактики нужно соблюдать смену труда и отдыха. И желательно совсем или частично отказаться от алкоголя и острой пищи. У женщин проблемы с геморроем могут возникнуть из-за родов.
– Допустим, человек затянул с лечением. Что может случиться, если откладывать визит к доктору до последнего? Каких обострений стоит ждать?
– Ну рака от запущенного геморроя точно ждать не стоит, это миф (улыбается). Но запущенный геморрой может привести к хроническим кровотечениям. Человек начнёт постоянно, понемножку терять кровь. А через несколько месяцев у него мизерный гемоглобин, голова кружится, сердце болит, мушки перед глазами… А потом негативные последствия прогрессируют. Конечно, геморрой можно лечить на любом этапе его развития, но чем дольше вы запускаете своё заболевание, тем у врачей будут более агрессивные способы помощи. Если на первых стадиях геморроя можно обойтись без хирургического вмешательства, то на 3 и 4 стадии – стационар, наркоз и операции. У меня был один больной, который сильно запустил лечение геморроя. Потом долго лежал в больнице, его оперировали. Когда встретились с ним, он сказал такую фразу: «А зачем я вообще мучился с этим геморроем? Почему не пришел к врачу раньше?!».
– А что такое проктология в нашем городе сегодня, и как организована проктологическая помощь в Тюмени в широком смысле этого слова?
– В последние годы ситуация с проктологической помощью в Тюмени изменилась к лучшему. Есть хорошие врачи-проктологи, которые ведут амбулаторные приемы, лечат пациентов, мы тесно сотрудничаем, и это здорово, так как есть возможность посоветоваться, провести консилиум. Особенно приятно осознавать, что на сегодняшний день мы применяем передовые способы лечения геморроя в клинике «Наноэстетик», в том числе единственные в городе успешно используем в работе современную методику радиочастотной абляции, так называемую РЧА.
– Какие методы лечения геморроя существуют в клинике «Наноэстетик», и в каких случаях они применяются?
- Начнём с того, что геморрой делится на четыре степени. Если у человека первая или вторая степень геморроя и его ничего не беспокоит, можно использовать консервативные методы с применением специальных препаратов и рекомендации по образу жизни. Четвертая, последняя – при ней идет выпадение узлов, которые уже невозможно вправить в задний проход. Выпадение узлов является одним из показаний к хирургическому вмешательству, наряду с кровотечением, частыми обострениями в виде тромбозов.
В клинике «Наноэстетик» мы используем те методы, которые хорошо себя зарекомендовали как высокоэффективные и с наименьшим риском осложнений.
Пожалуй, самым новым и передовым методом лечения геморроя является РЧА (радиочастотная абляция). Суть метода заключается в том, что в геммороидальный узел вводится специальная игла, через которую подаются радиочастотные колебания, вызывающий точечный направленный нагрев узла. Это приводит к уменьшению геморроидального узла, его некрозу и последующему отторжению с формированием на этом месте нежного рубчика. К плюсам РЧА можно отнести эффективность и малое число осложнений, практически безболезненный и короткий период восстановления, а к минусам, пожалуй, только относительную дороговизну. Стоит операция от 25 тысяч рублей, в сумму уже включена анестезия. Да, это дорогостоящее лечение, но оно проходит быстро и практически безболезненно для пациента, а также обладает высокой эффективностью в лечении геморроя на поздних стадиях.
Неоспоримым плюсом данного метода является то, что после операции не нужно оставаться брать больничный лист, а уже на следующий день можно идти на работу и жить привычной жизнью.
Самый распространенный метод – это латексное лигирование. При этом геморроидальный узел захватывается аппаратом, вакуумом засасывается и на него одевается специальное латексное колечко. Процедура практически безболезненная. Потом пациент некоторое время ходит с колечками практически их не замечая, примерно через неделю геморроидальные узлы вместе с кольцами отторгаются, часто незаметно для самого пациента. Затем сеанс повторяют ещё один раз. Латексным лигированием мы лечим 1-3 степень геморроя. При более запущенных случаях мы отправляем пациентов на хирургическое вмешательство. К достоинствам же латексного лигирования относится простота и дешевизна, а также то, что этот метод хорошо апробирован, к минусам можно отнести возможные рецидивы через 5-10 лет, если образ жизни пациента после лечения не меняется.
Ещё в «Наноэстетик» при лечении ранних стадий геморроя мы используем склеротерапию – лечение препаратами, которые являются сосудистыми ядами и при введении в проблемные узлы вызывают воспаление и омертвение узлов, а затем поражённые участки зарастают. Данный метод не подходит в запущенных случаях.
– Что бы вы посоветовали читателям, которые обнаружили у себя симптомы геморроя, но сомневаются или боятся обращаться за помощью?
– Обязательно нужно приходить к врачу, даже просто за тем, чтобы провериться. Онкологию, как ни крути, никуда не деть. Возраст, увы, не является защитой от этого – бывает, что рак находят и у 25-летних. Поэтому, если у вас появляются непонятные выделения крови, то стоит прийти на приём. Обращайтесь, ничего тут страшного нет! В клинике «Наноэстетик» отличное диагностическое оборудование, которое не доставит мучений или страданий. И всё займёт буквально пару минут.
Клиника «Наноэстетик» находится на ул. Максима Горького, 83. Номер телефона: (3452) 55-55- 44.
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