Три способа лечения геморроя в Тюмени

– Увы, многие не понимают, что такое геморрой. С латыни название болезни переводится как «истечение кровью». В прямой кишке есть ткань, которая называется «кавернозная» и вся пронизана большим количеством сосудов. При нарушении оттока крови от прямой кишки эта ткань начинает сильно разрастаться и увеличивается в размерах. В один день человек неожиданно может обнаружить у себя крупные геморроидальные узлы. Но у человека вначале нет болевых ощущений. Пациенты начинают обращаться к нам позже по двум причинам: из-за кровотечения, когда во время посещения туалета видят кровь. Другой вариант - это острое воспаление геморроидальных узлов, когда узлы резко увеличиваются в размерах, становятся болезненными, багрового цвета. Основная причина этого осложнения - прием алкоголя, острой пищи и значительная физическая нагрузка. Человеку больно не только сидеть, а вообще в любой момент времени, и тогда люди уже идут к врачу. Но кровотечения бывают не только из-за геморроя – при обследовании у человека могут найти и раковую опухоль прямой кишки. Поэтому обращаться к врачу лучше своевременно.