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Подпольное казино ликвидировали под Тобольском

16 мая 2018, 12:29
В пригороде Тобольска ликвидировали подпольное казино. Игровое заведение было оборудовано в одном из загородных домов, попасть в которое можно было только по рекомендации постоянного клиента или по знакомству.

В пригороде Тобольска ликвидировали подпольное казино. Игровое заведение было оборудовано в одном из загородных домов, попасть в которое можно было только по рекомендации постоянного клиента или по знакомству.

Операция по пресечению деятельности заведения прошла с участием бойцов ОМОНа регионального управления Росгвардии и сотрудников полиции. Информационное агентство «Интерфакс» сообщает, что во время проведения операции в казино находились две девушки-крупье, кухонный работник и шесть игроков.

Предполагаемый организатор подпольного казино задержан, также из загородного дома были изъяты карты, игральные фишки и покерный стол.

По факту организации азартных игр, возбуждено уголовное дело «Незаконные организация и проведение азартных игр», сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

#Новости#Подпольное казино#Тюменская область#Тобольск#Наиль Каримов#Происшествия
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