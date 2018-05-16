Подпольное казино ликвидировали под Тобольском

В пригороде Тобольска ликвидировали подпольное казино. Игровое заведение было оборудовано в одном из загородных домов, попасть в которое можно было только по рекомендации постоянного клиента или по знакомству.
Операция по пресечению деятельности заведения прошла с участием бойцов ОМОНа регионального управления Росгвардии и сотрудников полиции. Информационное агентство «Интерфакс» сообщает, что во время проведения операции в казино находились две девушки-крупье, кухонный работник и шесть игроков.
Предполагаемый организатор подпольного казино задержан, также из загородного дома были изъяты карты, игральные фишки и покерный стол.
По факту организации азартных игр, возбуждено уголовное дело «Незаконные организация и проведение азартных игр», сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.