Подпольное казино ликвидировали под Тобольском

В пригороде Тобольска ликвидировали подпольное казино. Игровое заведение было оборудовано в одном из загородных домов, попасть в которое можно было только по рекомендации постоянного клиента или по знакомству.

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