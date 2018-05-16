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Итальянская джазовая вокалистка проведет бесплатный концерт в Тюмени

16 мая 2018, 11:23
В Тюмени в здании музея им. И. Я. Словцова пройдет концерт исполнительницы джаза Лауры Таглиалателы из Италии. Организаторы приглашают всех желающих в полночь 19 мая.

В Тюмени в здании музея им. И. Я. Словцова пройдет концерт исполнительницы джаза Лауры Таглиалателы из Италии. Организаторы приглашают всех желающих 19 мая в 23:00.

Лаура Таглиалатела родилась в Неаполе в семье любителей джаза и классической музыки. Ее дядя поспособствовал слиянию неаполитанской традиционной музыки и американской попкультуры. В 2009 году она получила диплом по специальности «Джазовый вокал», а в 2015 выиграла конкурс WinJazz с одной из своих композиций, что послужило поводом для начала работы над ее первым альбомом.сообщает «Тюменская линия».

Певица выступает на фестивалях и в клубах. Вход на концерт свободный.

#Новости#Джаз#Александр Мязин#Общество
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