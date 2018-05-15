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Житель Тюмени может провести в тюрьме до 4 лет за организацию наркопритона

15 мая 2018, 09:33
Прокуратура Ленинского округа города Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении жителя города, который обвиняется в содержании наркопритона.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, мужчина попал в наркотическую зависимость почти 20 лет назад. Чтобы решить проблему получения очередной дозы наркотика, мужчина стал предоставлять свою жилплощадь знакомым наркоманам, с которыми они вместе употребляли запрещенные вещества.

В марте 2018 квартиру посетили сотрудники полиции. Цель визита – проверить информацию о содержании притона. В квартире в этот момент находились трое наркозависимых, включая хозяина квартиры.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому – лишение свободы на срок до 4 лет.

#Новости#Наркопритон#Наркотики#Алексей Колесов#Происшествия
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