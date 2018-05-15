Житель Тюмени может провести в тюрьме до 4 лет за организацию наркопритона

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, мужчина попал в наркотическую зависимость почти 20 лет назад. Чтобы решить проблему получения очередной дозы наркотика, мужчина стал предоставлять свою жилплощадь знакомым наркоманам, с которыми они вместе употребляли запрещенные вещества.