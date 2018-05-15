Улица Осипенко в Тюмени станет шире почти на 2 метра

Между тем, часть деревьев на улице будет срублена. Как сообщил подрядчик, это произойдет при переносе сетей и строительстве парковок, однако сколько точно планируется срубить – не уточняется. Согласно плану реконструкции дорожное полотно расширится на 1,7 метра.