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Улица Осипенко в Тюмени станет шире почти на 2 метра

15 мая 2018, 12:36
До конца 2018 года в Тюмени планируется отремонтировать улицу Осипенко. Согласно плану властей, улица станет трехполосной, для автомобилистов появится 40 парковочных мест, а для пешеходов расширят тротуар.

По сообщениям СМИ, основные работы на этой улице уже идут. В частности строители сняли асфальт, а в ближайшее время запланировано переустройство коммунальных сетей.

Между тем, часть деревьев на улице будет срублена. Как сообщил подрядчик, это произойдет при переносе сетей и строительстве парковок, однако сколько точно планируется срубить – не уточняется. Согласно плану реконструкции дорожное полотно расширится на 1,7 метра.

Стоит, отметить, что в январе 2018 года городские власти объявили аукцион по реконструкции улицы Осипенко. Все работы должны быть выполнены до 15 ноября 2019 года, сообщает «АиФ».

#Новости#Ремонт#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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