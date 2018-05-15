Улица Осипенко в Тюмени станет шире почти на 2 метра

По сообщениям СМИ, основные работы на этой улице уже идут. В частности строители сняли асфальт, а в ближайшее время запланировано переустройство коммунальных сетей.
Между тем, часть деревьев на улице будет срублена. Как сообщил подрядчик, это произойдет при переносе сетей и строительстве парковок, однако сколько точно планируется срубить – не уточняется. Согласно плану реконструкции дорожное полотно расширится на 1,7 метра.
Стоит, отметить, что в январе 2018 года городские власти объявили аукцион по реконструкции улицы Осипенко. Все работы должны быть выполнены до 15 ноября 2019 года, сообщает «АиФ».