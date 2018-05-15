Решение о блокировке Telegram не вступило в законную силу

Телеканал 360 сообщает, что с сайта суда удалена информация о вступлении в силу решения о блокировке. В данный момент, защита интересов мессенджера в России подала жалобу на немедленное исполнение решения суда (жалоба оставлена без двжения) по мгновенной блокировке Telegram, а также обжаловала саму блокировку мессенджера.