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Решение о блокировке Telegram не вступило в законную силу

15 мая 2018, 13:26
Таганский суд Москвы отменил вступление в силу решения о блокировке Telegram. Адвокаты, представляющие интересы мессенджера уже успели послать жалобу на немедленное исполнение.

Телеканал 360 сообщает, что с сайта суда удалена информация о вступлении в силу решения о блокировке. В данный момент, защита интересов мессенджера в России подала жалобу на немедленное исполнение решения суда (жалоба оставлена без двжения) по мгновенной блокировке Telegram, а также обжаловала саму блокировку мессенджера.

Напомним, что Роскомнадзор начал блокировать Telegram с 16 апреля. Через несколько дней пострадали крупнейшие сайты соцсетей и крупные облачные сервисы. В России было заблокировано около 18 млн ip-адресов, часть из которых ведомству пришлось разблокировать уже в мае.

#Новости#Telegram#Александр Мязин#Общество
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