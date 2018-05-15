Музыка на тюменских прогулочных теплоходах досаждает жителям улицы Береговой

Жительница Тюмени пожаловалась на громкую музыку, доносящуюся с прогулочных теплоходов, пришвартованных у берега реки Туры. По словам горожанки, каждый день, начиная с марта с восьми вечера и до часу ночи, шум, доносящийся с них, мешает спать ее семье. Женщина уже написала жалобу в правоохранительные органы города.
По рассказам тюменки Светланы, вечерние гуляния на теплоходах начались еще до начала навигации - каждый вечер стала громко играть музыка, причем шум стихал лишь после полуночи. По словам женщины, спать в ее доме на Береговой стало невозможно.
«В прошлом году такого не было, а сейчас теплоходов уже штук пять или шесть стоит на воде. Видимо, музыка играет в ресторанах. У них веселье до поздней ночи, а про остальных жителей они не думают. У меня бабушке 97 лет, и она недавно пережила инсульт. Как она должна это терпеть? Получается, что мы тут болеем, а народ веселится», — жалуется жительница улицы Береговой.
В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области Светлане предложили замерить шум в доме, но тюменка отказалась — замерять громкость звука, по ее мнению, бессмысленно.
Женщина подчеркивает, что музыка вызывает беспокойство не только у нее, но и у жителей всех близлежащих домов. Многие, по ее словам, как и она, уже обратились в правоохранительные органы.
«Мы уже второй месяц не спим нормально, а с утра на работу идем вялыми. В итоге я обратилась в полицию и написала жалобу. Там же мне сотрудники сказали, что у них на рассмотрении находится десяток подобных жалоб», — говорит Светлана.
В пресс-службе УМВД по городу Тюмени сообщили, что все заявления от жителей передали в тюменский линейный отдел МВД на транспорте.
Запрос на официальный комментарий направлен, ответ ожидается в ближайшее время.