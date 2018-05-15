Музыка на тюменских прогулочных теплоходах досаждает жителям улицы Береговой

«В прошлом году такого не было, а сейчас теплоходов уже штук пять или шесть стоит на воде. Видимо, музыка играет в ресторанах. У них веселье до поздней ночи, а про остальных жителей они не думают. У меня бабушке 97 лет, и она недавно пережила инсульт. Как она должна это терпеть? Получается, что мы тут болеем, а народ веселится», — жалуется жительница улицы Береговой.