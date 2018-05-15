Экс-директора «Тюменьпромвентиляции» оштрафовали на 250 тысяч за невыплату зарплаты

Помимо этого установлено, что персонал с января 2016 года по май 2017 года испытывал трудности с получением заработной платы. Свыше двух месяцев сотрудникам полностью не выплачивали деньги, и более трех месяцев оплата была частичной. Таким образом, руководство задолжало работникам 7,2 миллиона рублей. Эта сумма в ходе следствия была погашена менее чем на половину – в настоящее время выплачено лишь 2,9 миллиона рублей.