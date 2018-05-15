Экс-директора «Тюменьпромвентиляции» оштрафовали на 250 тысяч за невыплату зарплаты

По решению калининского районного суда города Тюмени бывший директор «Тюменьпромвентиляции» выплатит штраф в размере 250 тысяч рублей за налоговое преступление и невыплату заработной платы сотрудникам организации.
Из материалов дела следует, что главу «Тюменьпромвентиляции» признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств организации от взыскания недоимки по налогам и сборам, в крупном размере) и ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная и полная невыплата заработной платы).
В ходе следствия выяснилось, что руководитель акционерного общества, зная о налоговой задолженности благодаря расчетным документам, скрыл 3,6 миллиона рублей, которые должны были отправить в бюджет Российской Федерации.
Помимо этого установлено, что персонал с января 2016 года по май 2017 года испытывал трудности с получением заработной платы. Свыше двух месяцев сотрудникам полностью не выплачивали деньги, и более трех месяцев оплата была частичной. Таким образом, руководство задолжало работникам 7,2 миллиона рублей. Эта сумма в ходе следствия была погашена менее чем на половину – в настоящее время выплачено лишь 2,9 миллиона рублей.
В настоящее время акционерное общество «Тюменьпромвентиляция» является банкротом. Бывший руководитель полностью признал свою вину. По итогам дела суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей, которые пойдут в казну государства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, сейчас на имущество руководителя наложен арест – гараж и автомобиль сохранен для обеспечения исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа.