Автобус-музей возит по городу жителей Тобольска

Салон автобуса оформлен плакатами, которые информируют пассажиров об истории предков, служивших в легендарном 38-м полку. Как сообщает «Комсомольская правда», автобус-музей не закреплен за конкретным городским маршрутом. Ежедневно схема движения будет меняться, чтобы посетить музей на колесах могли жители разных районов города.
38-й тобольский пехотный полк был сформирован в начале 18 века и принял участие во всех значимых военных конфликтах: Полтавской битве, Отечественной войне 1812 года, обороне Севастополя в 19 веке.
Важно отметить, что в Тобольске уже функционирует подобный музей, который позволяет пассажирам окунуться в атмосферу советского прошлого.