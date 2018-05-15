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Автобус-музей возит по городу жителей Тобольска

15 мая 2018, 07:33
Доехать до нужного места и параллельно познакомиться с историей 38-го пехотного полка смогут жители Тобольска. По городскому маршруту ездит автобус-музей.

Салон автобуса оформлен плакатами, которые информируют пассажиров об истории предков, служивших в легендарном 38-м полку. Как сообщает «Комсомольская правда», автобус-музей не закреплен за конкретным городским маршрутом. Ежедневно схема движения будет меняться, чтобы посетить музей на колесах могли жители разных районов города.

38-й тобольский пехотный полк был сформирован в начале 18 века и принял участие во всех значимых военных конфликтах: Полтавской битве, Отечественной войне 1812 года, обороне Севастополя в 19 веке.

Важно отметить, что в Тобольске уже функционирует подобный музей, который позволяет пассажирам окунуться в атмосферу советского прошлого.

#Новости#Городской транспорт#Автобус#Тобольск#Алексей Колесов#Общество
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