Автобус-музей возит по городу жителей Тобольска

Салон автобуса оформлен плакатами, которые информируют пассажиров об истории предков, служивших в легендарном 38-м полку. Как сообщает «Комсомольская правда», автобус-музей не закреплен за конкретным городским маршрутом. Ежедневно схема движения будет меняться, чтобы посетить музей на колесах могли жители разных районов города.