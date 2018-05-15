Аналитики рынка недвижимости в Тюмени отмечают рост спроса на жилье

Риэлторы наблюдают повышение спроса к жилью. Замечен рост продаж студий и однокомнатных квартир, также лидерами могут стать двухкомнатные квартиры, как отмечают эксперты.
В 2018 году на продажу было выставленно более 3 тысяч новостроек, половина (1700)из которых были раскуплены почти сразу же.
— «То, что будет достроено в ближайшей перспективе, почти полностью распродано» , — сообщил аналитик рынка недвижимости Тюмени Андрей Панасюк газете Комсомольская Правда. Он считает, что скоро однокомнатные квартиры будут в дефиците.
Также случаи выдачи ипотеки в сравнении с данными за 2017 год увеличились на 30%, рынок вторичного жилья также вырос в два раза. Отмечается разница в увеличении объемов выдачи ипотеки, все зависит от меры готовности жилья (строящееся или готовое) .
Ранее портал NashGorod сообщал, что в Тюмени замечено снижение цен на недвижимость, выставленную на продажу. В апреле этого года в Тюмени подешевело уже более 480 квартир, что состовляет 3,5% от общего числа объектов вторичного рынка. Стоит отметить, что чаще всего цена снижается на однокомнатные квартиры.