Аналитики рынка недвижимости в Тюмени отмечают рост спроса на жилье

Ранее портал NashGorod сообщал, что в Тюмени замечено снижение цен на недвижимость, выставленную на продажу. В апреле этого года в Тюмени подешевело уже более 480 квартир, что состовляет 3,5% от общего числа объектов вторичного рынка. Стоит отметить, что чаще всего цена снижается на однокомнатные квартиры.