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Юным тюменским велосипедистам рассказали о пользе световозвращателей

14 мая 2018, 17:28
В Тюменских скверах и парках прошли ликбезы и экспресс-уроки по использованию световозвращающих элементов.
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Дети

В Тюменских скверах и парках прошли ликбезы и экспресс-уроки по использованию световозвращающих элементов.

Автоинспекторы областной столицы рассказали юным велосипедистам и их родителям о пользе световозвращателей, и о том, как подобрать место для их крепления.

Световозвращательные элементы являются важнейшим способом предотвращения ДТП с участием пешеходов и велосипедистов на неосвещенных участках улично-дорожной сети.

Кроме того, сотрудники ГИБДД провели осмотр технического состояния двухколесной техники и подарили юным велосипедистам световозвращатели, памятки по их эффективному использованию и по ПДД для велосипедистов и пешеходов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города Тюмени.

#Новости#Велосипедисты#Дети#Транспорт#Наиль Каримов#Общество
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