Юным тюменским велосипедистам рассказали о пользе световозвращателей

В Тюменских скверах и парках прошли ликбезы и экспресс-уроки по использованию световозвращающих элементов.
Автоинспекторы областной столицы рассказали юным велосипедистам и их родителям о пользе световозвращателей, и о том, как подобрать место для их крепления.
Световозвращательные элементы являются важнейшим способом предотвращения ДТП с участием пешеходов и велосипедистов на неосвещенных участках улично-дорожной сети.
Кроме того, сотрудники ГИБДД провели осмотр технического состояния двухколесной техники и подарили юным велосипедистам световозвращатели, памятки по их эффективному использованию и по ПДД для велосипедистов и пешеходов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города Тюмени.
Ранее мы сообщали о том, что в Тюменской области отмечен рост числа аварий с участием мотоциклов и велосипедов.