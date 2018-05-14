Вызов ритуального агента: как не допустить ошибку?

Также этот специалист должен объяснить, что клиент имеет возможность согласиться на организацию похорон "под ключ" или выбрать только те услуги, которые его больше интересуют. Консультации по разным вопросам - это также совершенно бесплатно. Все остальное должно оплачиваться. Самый выгодный вариант для любого москвича - это обратиться в городскую ритуальную службу. Для этого надо зайти на сайт https://ritual.ru/, где дается вся необходимая информация.