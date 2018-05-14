Вызов ритуального агента: как не допустить ошибку?

При организации похорон в Москве очень часто требуется услуга ритуального агента. Он приезжает по вызову родственников умершего. Когда он появится, нужно попросить предъявить удостоверение, чтобы не отдать деньги за предоставление услуг мошеннику. А такое сегодня часто происходит в Москве. Как не допустить ошибку, которая может дорого обойтись?
Черные ритуальные агенты: как определить?
Как отмечают специалисты, в Москве действует от 20 до 30% черных ритуальных агентств от общего количества данных служб. Поэтому вероятность столкнуться с мошенниками при организации похорон очень высокая. Но про обман москвичи узнают уже позже. Это происходит в двух случаях: когда услуги оплачиваются по завышенной стоимости или клиент вообще теряет деньги.
Черный ритуальный агент старается завязать контакты с тремя службами:
Сотрудники этих организаций за небольшую оплату готовы предоставлять информацию относительно умершего человека в Москве. Особенно если смерть произошла в богатой, обеспеченной семье. И тогда черный ритуальный агент постарается явиться по указанному адресу раньше, чем его коллега, но с официального похоронного бюро. И это уже является половиной успеха.
Каким способом можно распознать такого мошенника, есть ли какие-то признаки, на которые нужно обратить внимание?
1. Официальные агенты ритуального бюро никогда не станут навязывать своих услуг в морге.
2. Добросовестное похоронное бюро не сотрудничает ни с полицией, ни со скорой помощью.
3. Когда родственники не звонили в ритуальную службу, прибывший агент - это мошенник.
4. Явившийся агент без никаких колебаний покажет свое удостоверение.
У этого специалиста обязательно должен быть прейскурант расценок как ритуальных товаров, так и услуг.
Обязанности ритуального агента
Такого специалиста можно смело назвать распорядителем похорон. Он сможет организовать их любого уровня: эконом-класса, среднего сегмента или самого высокого VIP-класса. Все зависит от того, какую сумму смогут за это дать родственники умершего. Если это официальный ритуальный агент, он обязан сразу же рассказать, на какие бесплатные услуги можно рассчитывать. Сюда входит следующее: отправка тела в морг, информация относительно льгот и пособий на похороны, помощь в выборе гроба и других ритуальных товаров.
Также этот специалист должен объяснить, что клиент имеет возможность согласиться на организацию похорон "под ключ" или выбрать только те услуги, которые его больше интересуют. Консультации по разным вопросам - это также совершенно бесплатно. Все остальное должно оплачиваться. Самый выгодный вариант для любого москвича - это обратиться в городскую ритуальную службу. Для этого надо зайти на сайт https://ritual.ru/, где дается вся необходимая информация.
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